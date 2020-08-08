Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Hüseyin Bağ hakkında, kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Personel Daire Başkanlığı pozisyonu için açılan kadroya alınacak kişinin kriterleri dahilinde, ilana başvuran tek kişi, üniversitenin rektörünün eşi Derya Bağ olunca durum, kamuoyunun tepkisini topladı. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

Pamukkale Üniversitesi'nde çirkin iddia

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HÜSEYİN BAĞ KİMDİR? NERELİDİR?

1967 yılında Denizli'nin ilçesi Acıpayam'da dünyaya gelen Hüseyin Bağ, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi kimya öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden 5 yıl sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kimya bölümünden yüksek lisans eğitimini, ardından Doktora eğitimini tamamladı.1990–1994 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hüseyin Bağ, 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan ve 2002 yılında aynı bölümde Doçent olan Bağ, 2009 yılından sonra "Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Profesör unvanıyla göreve getirildi.

KAÇ YAŞINDA?

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 53 yaşındadır.