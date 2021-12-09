Pamukkale Üniversitesi'nde intihar! Henüz 18 yaşındaki Enes arkadaşlarının gözü önünde 4. kattan atladı!

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde bir süredir psikolojik destek alan ve 2 ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P. (18), destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra okuduğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'ne gitti.

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE AŞAĞIYA ATLADI

4. kata çıkan Mehmet Enes P., öğrencilerin gözü önünde aşağıya atladı. Öğrenciler, kanlar içinde kalan Mehmet Enes P'ye müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Mehmet Enes P.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Enes P., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

FAKÜLTEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, bir süre fakülteye girişler yasaklandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşları döktü.

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