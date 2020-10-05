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Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi yine çöktü!

Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi yine çöktü. Sisteme giriş yapamayan öğrenci ve akademisyenler sosyal medyada duruma tepki gösterdi.

Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi yine çöktü!

Pamukkale Üniversitesi, pandemi nedeniyle 2020-2021 yılında güz dönemine uzaktan eğitimle başladı. PAÜ Pusula sistemi üzerinden canlı ders gören öğrenciler bu sabah sisteme giriş yapamadı. İlk günkü canlı ders sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bugünkü dersler iptal oldu.

OKULDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öğrenciler sosyal medyadan durumu tepki gösterirken üniversite yönetiminden bir açıklama henüz gelmedi. Öğrenciler, geçtiğimiz hafta üniversite yönetiminin, derslerin kaydedilmeyeceğini açıkladığını ancak sistemin düzgün yapılmadığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Mart ayında yapılan uzaktan eğitim sistemi yine çökmüştü ve dersler yapılamamıştı.

İşte öğrencilerden gelen tepkilerden bazıları...

Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi yine çöktü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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