Pamukkale’de 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapılacak

Denizli Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı müjdesi. İlçede yaşayan 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak. Eğitim yardımıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı müjdesi. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı oturumunun ilk toplantısında alınan karara göre Pamukkale Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere eğitim yardımı yapacak. Toplamda 2 bin 500 öğrenciye sağlanacak eğitim yardımı, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 8 ay boyunca verilecek olan yardım, bin lise öğrencisine aylık 100 TL, bin 500 ortaokul öğrencisine de ise aylık 75 TL olarak belirlendi. Pamukkale Belediyesi'nin vereceği eğitim yardımı Belediye Meclisi'nin tüm siyasi partileri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri önümüzdeki günlerde belirlenecek.

"Pamukkale Belediyesi olarak çocuklarımıza destek sağlayacağız"

Örki, konuyla ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmada maddi yardımın dışında eğitim alanında farklı projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Çocuklarımıza sadece eğitim yardımı katkısı olarak değil, farklı bir takım projelerimizi de sizlerle birlikte olgunlaştırıp hayata geçireceğiz. Öğrencinin bu yardımı hak edebilmesi için başarılı olma şartı bizim için çok önemli. Elbette ki ekonomik durumlarına, engel durumuna, şehit ve gazi yakını durumlarına da bakılacak. Daha öncesinde bu konuda çok güzel standartlar belirlenmiş. Biz de bu standartlar doğrultusunda adaletli bir dağılımı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA