Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Denizli'de "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Denizli'de "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Deliktaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Örki, "Denizli'mizin dört bir köşesinde çocuk şenlikleri ve mahalle buluşmaları yaparak halkımızla bir arada oluyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile ilçenin birçok mahallesinde yapılan buluşmalar devam ediyor. Bu kez Deliktaş Mahallesi'nde gerçekleşen "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliğinde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarı Kadir Karaçolak da eşlik etti. Her konuda farklı ve özel projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yaz mahalle buluşmaları ile çocuk şenliklerini birleştiren bir konsepte vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Pamukkale ilçesinin tüm mahallelerinde gerçekleşecek şenliklerde, çocuklar oyun gruplarında oyun oynayıp, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterileri ile eğlenirken, büyükler de Belediye Başkanı Avni Örki ile sohbet etme imkânı buluyorlar. Deliktaş Mahallesi'ndeki, "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliğinde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocukları oyun alanlarında ziyaret ederek, onlara ikramlarda bulundu, oyunlarına eşlik etti.

Ardından, büyüklerle bir araya gelerek, mahalle sakinlerini talep ve şikâyetlerini dinledi. Başkan Örki, "2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, çocuklarımızın okulun ilk gününün yorgunluğunu atmaları için Deliktaş Mahallemizdeki şenliği organize ettik. Yaz süresince neredeyse her akşam bir mahallemizdeydik. Tüm mahallelerimizdeki coşkuyu burada gördük. Hepinizin yüzlerinde gülümseme görüyorum. Allah'ım bu tebessümleri yüzünüzden eksik etmesin inşallah. Bizler ilçemizin dört bir köşesinde çocuk şenlikleri yapıyoruz. Bu şenliklerde çocuklarımızın, annelerimizin, babalarımızın yüzü bir başka gülüyor. Sizlerin yüzü güldükçe bizlerin de gülüyor. Tabi ki bu organizasyonlarda ki tek gayemiz çocuk şenlikleri değil. Bunun yanında mahallelerimizin varsa dertleri, problemleri, tasaları bunlara kulak veriyoruz. Bana aktarmak istediğiniz hususları dinlemek için de buradayım" dedi. Etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Örki, şenliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Pamukkale’de ’Mahalle Buluşmaları’ hız kesmeden sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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