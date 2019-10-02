Pamukkale’de semt pazarlarında temizlik seferberliği

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarının temizliklerini aralıksız olarak yerine getiriyor.

Pamukkale İlçesi'nin sokak ve caddelerinin temizliği konusunda hassasiyet gösteren Pamukkale Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarına daha da özen gösteriyor. Vatandaşların toplu kullanım alanlarından olan, alışverişlerini yaptığı pazaryerlerinin temizliğine daha da fazla özen gösteren Pamukkale Belediyesi, ilçede her gün bir mahallede açılan pazaryerlerini öncesinde ve sonrasında itinayla temizlemeye devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'nin en büyük ilçesi konumunda yaklaşık 350 bin nüfuslu bir ilçe olan Pamukkale ilçesine hizmet vermek adına var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi. Başkan Örki, Ege bölgesinde pazaryeri kavramının yıllardır süre gelen önemli bir alışkanlık olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yıllardır süre gelen alışkanlıklarından olan pazaryerleri, ilçe halkımız içinde büyük önem taşıyor. Halkımızın biz yerel yönetimlerden öncelikli beklentilerinden birini oluşturan pazaryerlerinin sayısının bakımı, onarımı ve temizliğine de büyük önem gösteriyoruz. İlçemizde bulunan 61 mahallemizde haftanın 7 günü pazar kuruluyor. Belediyemiz ekiplerince, mevcut 20 kapalı pazaryerimizle birlikte toplam 41 semt pazarımız, öncesinde ve sonrasında özenle temizlenerek, halkımızın hijyenik ortamda alışveriş yapmaları sağlanıyor. Pazar esnafının ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak, pazaryerlerimizde daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapılabilmesi için düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Temizlik işine ayrı bir özen gösteriyoruz"

Pamukkale Belediyesi'nce mahallelerde kurulan semt pazarları dağıldıktan sonra, temizlik ekiplerince biriken atıklar derhal toplanıyor. Çöplerin toplanması ve süpürülmesinin ardından, yerler deterjanlı su ile yıkanarak, pazaryerlerinde oluşabilecek kötü koku için önlem alınarak, bir sonrası kullanıma hazır hale getiriliyor. Başkan Örki, "Pazaryerlerinde temizlik ekiplerimizce, temizliği yapılıyor. Temizlik işine ayrı bir özen gösteriyoruz ki, hem görüntü açısından olumsuzluğun önüne geçiyoruz, hem de sağlıklı bir ortamın devamlılığını sağlıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, Pamukkale bizim evimiz bilinciyle hareket ederek, tüm sokak, caddelerle birlikte, vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarının temizliğine de büyük önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA