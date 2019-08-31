Pamukkale'de tarihi ralli

DOĞAL, tarihi ve kültürel güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Pamukkale, ilk kez bir ralliye ev sahipliği yapıyor. Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün Pamukkale Belediyesi'nin destekleriyle organize ettiği Pamukkale Rallisi, Denizli'nin ünlü turistik cennetinde koşulacak. Bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi önünden start alacak rallide yarın Pamukkale-Karahayıt bölgesindeki toplam 58 kilometrelik toprak özel etaplar geçilecek. Travertenler, Kleopatra Havuzu, Hierapolis Antik Kenti ile ünlü bölgenin çevresinde gerçekleşecek Pamukkale Rallisi festival havasında düzenlenecek. Dereceye giren sporcular, ödüllerini yarın Pamukkale Koca Çukur Parkı önündeki doğa harikası travertenler manzarası eşliğinde alacak. Rallide DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Aileleri Derneği'ne de destek toplanacak.

DHA