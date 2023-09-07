Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Pamukkale Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği yaz kurslarına ilgi çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Pamukkale Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği yaz kurslarına ilgi çığ gibi büyümeye devam ediyor. 21 branşta yapılan kurslara katılımın yoğun olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, hedefimize ulaştığımızı ve doğru işler yaptığımızı gösteriyor" dedi.

Her yıl özellikle okul çağındaki gençlerin yaz dönemlerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla Pamukkale Belediyesi tarafından yaz kursları açılıyor. 2023 yılının yaz aylarını kapsayan dönemde Pamukkaleli gençler için açılan kurslara ilgi yine yoğun oldu. 4 farklı noktada 21 branşta açılan kurslara binlerce genç katıldı. 4 ile 18 yaşa arasındaki gençlere yönelik spor ve kültürel başlıklar altında açılan kurslarda çalışmalar, okulların açılacak olması nedeniyle tamamlandı. Bu yıl kurslar gençlere yönelik boks, karate, dart, güreş, judo, masa tenisi, futbol, jimnastik, tenis, robotik kodlama, geleneksel okçuluk, klasik okçuluk, gitar, ney, resim, satranç, zeka oyunları, işaret dili, halk oyunları, etkili ve hızlı okuma kursları ile kadınlara yönelik pilates olmak üzere toplamda 21 alanda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Aktepe Sosyal Tesisleri, Akvadi Futbol Sahası, Atatürk Caddesi ek hizmet binası ve İncilipınar Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz kursları sayesine gençler yaz tatillerini dolu dolu geçirme imkanı buldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz spor kurslarının çok verimli geçtiğini, binlerce vatandaşın kurslara ilgi göstermesinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. "Pamukkale Belediyesi olarak düzenlediğimiz yaz kurslarımız ile binlerce vatandaşımız hem öğrendi, hem spor yaptı, hem de eğlendi" şeklinde konuşan Başkan Örki, "Özellikle gençlerimizi spora teşvik etmek için çeşitli adımlar atıyor, her dönem kurslar açıyoruz. Yaz tatilinin başladığı dönemde yaz kurslarımızı faaliyete geçirdik. İlçemizin 4 farklı noktasında ücretsiz olarak, 4-18 yaş arasındaki gençlerimize ve kadınlarımıza hitap eden kültürel ve sportif kurslar açtık. Vatandaşlarımız da kurslarımızı doldurdu, binlerce vatandaşımız bu ücretsiz kurslarımızdan faydalandı. Gençlerimiz, antrenörlerimiz eşliğinde sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirme imkânı yakaladılar. Biz bu kurslardan geleceğin sporcularını, geleceğin şampiyonlarını çıkaracağımızı biliyoruz. Hedefimiz gençlerimizin sporla kendini geliştirmesi, ülkemize yararlı bireyler olmalarıdır. Bu hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Pamukkaleli gençler, yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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