Pamukkaleli minikler gezerek öğreniyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, Pamukkaleli çocukların yaz tatillerini keyifli geçirmeleri için birçok aktivite düzenledi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, Pamukkaleli çocukların yaz tatillerini gönüllerince geçirip, gelişimlerine katkı verecek, sosyalleşmeyi, paylaşmayı öğrenip, hayal dünyalarına katkı sunacak projeyle miniklerin gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Futbol, halk oyunları, yabancı dil kursları, satranç kursu, ve hemen hemen her mahallede çocuk şenlikleri düzenleyerek binlerce çocuğa ulaşılıyor. Başkan Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ardından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan planetaryum diğer adıyla gezegen evine götürerek, miniklerin keyifli zaman geçirmesini sağladı.

"Çocukların mutlu olmasını istiyoruz"

Yaz başından bu yana camilerde Kur'an öğrenen minikler içinde mini bir gezi programı düzenlediklerini ifade eden Başkan Örki, "Futboldan halk oyunlarına, yabancı dil kurslarından satranç kursuna ve hemen hemen her mahallede çocuk şenlikleri düzenleyerek binlerce çocuğun mutlu olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA