Pamukören’de şehitler için keşkek hayrı düzenlendi

AYDIN (İHA) – AK Partili Kuyucak Belediyesi ve Pamukören Mahallesi halkının katkılarıyla 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi anısına hayır yemeği verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keşkek hayrı Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Pamukören Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde Kuyucak Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 10 bin kişilik keşkek hayrı gerçekleştirildi.19 yıldır geleneksel hale getirilen keşkek hayrına, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Keşkek hayrına her yıl katılan Mehter Takımı, çaldığı marşlar eşliğindeki gösterileri ile hem Çanakkale Savaşı'nı canlandırdı hem de tarihi esintileri vatandaşlara sundu. Mehter marşı gösterileri yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen keşkek hayrına katılan binlerce kişi şehitler için dua etti.

18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma programı çerçevesinde keşkek hayrını gerçekleştirdiklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "19yıldan beri devam eden bu Mevlid-i Şerifli keşkek hayrımızı bir kez daha gerçekleştirdik. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar bu vatanı bizlere emanet ettiler. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu milli bir ruhtur. Vatanımızın her karış toprağı için mücadele veren askerlerimizin nasıl arkasında olduğumuzun bir göstergesidir ve halkımız bunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Kaynak: İHA