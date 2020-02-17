Pamukova'da ev yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, imam lojmanında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Mahallesinde cami imam hatibi Bahri K'nin kaldığı lojmanın mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden Bahri K. ihbarda bulunduktan sonra kendi imkanları ve mahallelinin yardımıyla yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen Bahri K, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında lojmanının mutfak kısmında hasar oluştu.

Bahri K, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA