Pamukova'da karla mücadele çalışmaları

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Pamukova Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının, bölgede ulaşımı etkilememesi için mücadele eden ekipler, karla kaplanan yolları temizledi.

Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, yaptığı açıklamada, ''İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemaliye, Hüseyinli, Çilekli, Mesururiye, Bakacak, Kazımiye ve Eskiyayla mahallelerimizde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA