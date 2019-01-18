Pamukova'da "Kayı'nın İzinde" Projesi tanıtıldı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kayı'nın İzinde" Projesi tanıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kayı'nın İzinde" Projesi tanıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan projenin tanıtım toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşti.
Okul müdürü Murat Öz, proje koordinatörü Mevlüt Yürür, beden eğitimi öğretmeni Erdi Çakmak ve Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret ettikleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir'e projenin içeriği hakkında bilgi verdi.
Proje ekibine başarılar dileyen Demir, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
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