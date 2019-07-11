Pamukova'da kuruluk yangını SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kurulukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hüseyinli Mahallesi'nde Hasan Lafçı'ya ait ahşap kurulukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Sakarya...

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kurulukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hüseyinli Mahallesi'nde Hasan Lafçı'ya ait ahşap kurulukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kuruluk kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA



