Pamukova'da otomobil yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pamukova'dan Ciciler Mahallesi'ne giden Ahmet B. idaresindeki 54 RB 678 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çağrılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA