Pamukova'da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri arttı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini artırdı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında uygulamalarını artıran jandarma ekipleri, Mekece Mahallesi'nde Sakarya'nın Eskişehir-Bursa girişi ile Sakarya çıkışını kontrol etti.

Sürücülerin şehre giriş için izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, belgesi olmayan sürücüleri geri gönderdi.

Araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakan ekipler, sürücü ve yolcuların ateşini de ölçtü.

Pamukova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrollerini sürdürüyor.

Araçlarda 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın olup olmadığını da kontrol eden ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA