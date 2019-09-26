Pamukova'da trafik denetimleri arttırıldı

SAKARYA (AA) - Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, sürücüleri trafik kurallarına karşı uyarmak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile günün her anı denetimlerini sürdüren ekipler, yayalara geçiş hakkı, emniyet kemeri takma, cep telefonuyla konuşmama, kask kullanımı, çift sıra parklanma, yaya kaldırımına park yapılmaması ve drift atmama konularında sürücüleri uyarıyor.

Pamukova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, güvenli bir trafik sisteminin oluşturulabilmesi için sürücü hatalarının önlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Abartı egzoz tertibatı bulunan araçların hem çevreyi rahatsız ettiği hem de gürültü kirliliğine sebebiyet verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülerle, halka rahatsızlık verici abartı egzoz düzeni bulunan araçları kullanan sürücüler ve küçük yaştaki çocukların kullandığı motosikletlerle plakasız motosikletler üzerinde uygulama yapılacaktır. 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa aykırılık teşkil eden araçlar trafikten men edilecek ve bu konudaki uygulamalara sıklıkla devam edilecek. Yayalara geçiş önceliği vermeyen, gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobil sürücülerine izin verilmeyecektir."

- "Kurallara uyarsak güvenliği sağlamış olacağız"

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral da amaçlarının vatandaşlara ceza kesmek olmadığını belirterek, "Bütün medeni ülkelerde olduğu gibi kurallara uymamız, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemli. Birkaç gündür bu sistem üzerinden uygulamalar başladı. Vatandaşlarımızı bu konuda uyararak, görüşmelerimizi yapıyoruz. Kurallara uyarsak güvenliği sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA