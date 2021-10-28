Pan Flüt ne demek, TDK'ya göre Pan Flüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pan flüt ne demek? Pan flüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pan flüt kelimesi. Peki pan flüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pan flüt nedir, pan flüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAN FLÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pan flüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pan flüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antik Çağ'dan beri kulllanılan, yan yana bağlanmış değişik uzunluktaki kamış, metal, kil veya ahşaptan yapılan, ince borulardan oluşan bir tür üflemeli çalgı

