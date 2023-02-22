Panagiotis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Avgerinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Avgerinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Avgerinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Avgerinos 11 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Αυγερινός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Avgerinos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Avgerinos'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Avgerinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Avgerinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Panionios U19
1 Temmuz 2020 yılında Panionios
9 Ağustos 2021 yılında Triglia Rafinas
9 Ocak 2022 yılında Aittitos Spaton
1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS
Panagiotis Avgerinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Avgerinos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.
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