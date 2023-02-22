Panagiotis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Avgerinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Panagiotis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Avgerinos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.