Panagiotis Klados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Klados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Klados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Klados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Klados 7 Şubat 2003 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Κλάδος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Klados Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Klados'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Klados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Klados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Şubat 2023 yılında PASA Irodotos
Panagiotis Klados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Klados şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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