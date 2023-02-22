Panagiotis Linardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Linardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Linardos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Linardos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Panagiotis Linardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Linardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Linardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Linardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Linardos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Linardos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Linardos 8 Temmuz 1991 tarihinde Mesolongi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Λινάρδος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Linardos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportseleven Berlin yapmaktadır. Panagiotis Linardos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Linardos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Linardos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Linardos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Panagiotis Linardos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Linardos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2010 yılında Parekklisia

1 Ocak 2012 yılında AEZ Zakakiou

1 Temmuz 2013 yılında Anorthosis

21 Ağustos 2013 yılında Anagen.Derynias

30 Haziran 2014 yılında Anorthosis

10 Temmuz 2014 yılında Omon. Aradippou

27 Ağustos 2015 yılında Panegialios

20 Temmuz 2016 yılında PAE Veria

7 Ağustos 2017 yılında PAS Lamia

14 Eylül 2018 yılında AOK Kerkyra

1 Temmuz 2019 yılında Panachaiki

1 Ocak 2020 yılında Geylang

5 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2020 yılında Diagoras

14 Ağustos 2021 yılında APO Levadiakos

2 Ağustos 2022 yılında Panachaiki

Panagiotis Linardos kimdir

Panagiotis Linardos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Linardos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AE Mesolongiou, Apollon Limassol

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Panagiotis Linardos nereli

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