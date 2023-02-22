Panagiotis Panagiotou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Panagiotou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Panagiotou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Panagiotou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Panagiotou 16 Ocak 2002 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Παναγιώτου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Panagiotou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Panagiotis Panagiotou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Panagiotou'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Panagiotou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Panagiotou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Panagiotou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Panagiotou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Panagiotis Panagiotou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Panagiotou şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Panagiotis Panagiotou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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