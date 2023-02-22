Panagiotis Paraskevopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Paraskevopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Panagiotis Paraskevopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Paraskevopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.