Panagiotis Paraskevopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Paraskevopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Paraskevopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Paraskevopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Paraskevopoulos 17 Nisan 2001 tarihinde Glyfada şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Παρασκευόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Paraskevopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Paraskevopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Paraskevopoulos'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Paraskevopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Paraskevopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2020 yılında Charavgiakos
14 Ocak 2022 yılında Proodeftiki
Panagiotis Paraskevopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Paraskevopoulos şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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