Panagiotis Tsagalidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tsagalidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Tsagalidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Tsagalidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Tsagalidis 5 Mart 2001 tarihinde Ptolemaida şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Τσαγκαλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Tsagalidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Tsagalidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Tsagalidis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Tsagalidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Tsagalidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Tsagalidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Tsagalidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2018 yılında Aris U19

29 Ağustos 2019 yılında Aris Selanik

24 Şubat 2021 yılında Olymp. Volou

30 Haziran 2021 yılında Aris Selanik

28 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

30 Haziran 2022 yılında Aris Selanik

6 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

27 Ocak 2023 yılında Apollon Pontou

30 Haziran 2023 yılında Panserraikos

Panagiotis Tsagalidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Tsagalidis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Panagiotis Tsagalidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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