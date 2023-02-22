Panagiotis Tzimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tzimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Tzimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Tzimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Tzimas 12 Mart 2001 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Τζίμας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Tzimas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Panagiotis Tzimas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Tzimas'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Tzimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Tzimas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Tzimas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Tzimas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2018 yılında Asteras Tripoli

10 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

20 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2023 yılında PAOK Saloniki B

Panagiotis Tzimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Tzimas şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panagiotis Tzimas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aris Prevezas, Asteras Tripolis

Yunanistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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