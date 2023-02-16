Panagiotis Vlachodimos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vlachodimos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Vlachodimos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Vlachodimos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Panagiotis Vlachodimos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vlachodimos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Vlachodimos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Vlachodimos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Vlachodimos 12 Ekim 1991 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Βλαχοδήμος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Vlachodimos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Panagiotis Vlachodimos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Vlachodimos'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Vlachodimos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PVlachodimos

http://www.instagram.com/p.vlachodimos/

http://www.facebook.com/PVlachodimos

Panagiotis Vlachodimosboyu ve yaşı kaç

Panagiotis Vlachodimos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Vlachodimos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Panagiotis Vlachodimos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Vlachodimos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2008 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2011 yılında Skoda Xanthi

1 Temmuz 2012 yılında Olimpiakos

6 Temmuz 2013 yılında Augsburg

31 Aralık 2013 yılında Olimpiakos

5 Ocak 2014 yılında Platanias

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2014 yılında Ergotelis

31 Aralık 2014 yılında Olimpiakos

2 Şubat 2015 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2016 yılında Panathinaikos

10 Temmuz 2017 yılında Nîmes Olympique

23 Ağu 2019 yılında Sonnenhof-Gr.

15 Temmuz 2020 yılında Dresden

Panagiotis Vlachodimos kimdir

Panagiotis Vlachodimos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Vlachodimos şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Stuttgart-Wangen (jetzt: SportKultur Stuttgart) (1996-2001), VfB Stuttgart (2001-2010)

Panagiotis Vlachodimos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Panagiotis Vlachodimos nereli

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