Panajot Qirko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panajot Qirko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panajot Qirko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panajot Qirko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panajot Qirko 26 Haziran 1999 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panajot Qirko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Panajot Qirko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Panajot Qirko'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Panajot Qirko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panajot Qirko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panajot Qirko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panajot Qirko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari U19

1 Ağustos 2017 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

15 Eylül 2020 yılında FK Bylis

18 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

Panajot Qirko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panajot Qirko şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panajot Qirko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vlora (04-10-2012 - 31-05-2013)

Arnavutluk U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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