Panama’da Squid Game temalı parti kana bulandı! 3 kişinin cesedi çöp konteynırından çıktı!

Olay, Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde meydana geldi.

Cadılar Bayramını kutlamak için son dönemlerin dünya çapında ses getiren popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi.

Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada, 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Ateş etmeye başlayan kişinin “Los Galacticos” adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇÖP KONTEYNIRINDA BULUNDU

Yaralanan diğer 4 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonrası çöp konteynırında da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğinini ve hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da ekledi.