Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?
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Panama, veya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir.
Panama'nın Başkenti?
“Panama” şehri Panama'nın başkentidir.
Panama'nın Para Birimi Nedir?
“Panama Balboası” Panama'nın para birimidir.
Panama'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Panama'nın telefon alan kodu : + 507
Panama'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Panama
Panama'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Panama
Panama'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Panama
Panama'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Panama City
Panama'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Panamá
Panama'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Panamá
Panama'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca