Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama, veya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir.

Panama'nın Başkenti?

“Panama” şehri Panama'nın başkentidir.

Panama'nın Para Birimi Nedir?

“Panama Balboası” Panama'nın para birimidir.

Panama'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Panama'nın telefon alan kodu : + 507

Panama'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Panama

Panama'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Panama

Panama'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Panama

Panama'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Panama City

Panama'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Panamá

Panama'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Panamá

Panama'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Panama'nın Bayrağı Nasıldır?