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Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Panama'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Panama hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama, veya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir.

Panama'nın Başkenti?

“Panama” şehri Panama'nın başkentidir.

Panama'nın Para Birimi Nedir?

“Panama Balboası” Panama'nın para birimidir.

Panama'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Panama'nın telefon alan kodu : + 507

Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Panama

Panama'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Panama

Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Panama

Panama'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Panama City

Panama'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Panamá

Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Panamá

Panama'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

Panama'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Panama'nın Bayrağı Nasıldır?

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