Panama'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Panama'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Panama, veya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir.

Panama'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Panama 3405813 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 133. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00044 olduğu görülmektedir.

Panama'nın Müslüman Nüfus sayısı 24000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Panama'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Panama'nın yüz ölçümü 74799 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Panama'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1080 km² Karasal Alan : 74340 km²

Panama'nın Haritadaki Yeri / Konumu