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Panama'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Panama'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Panama'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Panama'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Panama'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Panama'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Panama, veya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir.

Panama'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Panama 3405813 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 133. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00044 olduğu görülmektedir.

Panama'nın Müslüman Nüfus sayısı 24000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Panama'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Panama'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Panama'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Panama'nın yüz ölçümü 74799 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Panama'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1080  km²    Karasal Alan : 74340 km²

Panama'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Panama'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Panama'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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