Panashe Madanha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panashe Madanha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panashe Madanha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panashe Madanha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panashe Madanha 5 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Zimbabve uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panashe Madanha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panashe Madanha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Panashe Madanha'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Panashe Madanha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panashe Madanha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Adelaide United
Panashe Madanha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panashe Madanha şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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