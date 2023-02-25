Panashe Madanha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panashe Madanha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Panashe Madanha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panashe Madanha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.