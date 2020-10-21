Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de heyecan devam ediyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ise bu sezonki 5. maçına Panathinaikos karşısında çıkıyor. Zorlu deplasman öncesi, galibiyet parolası ile hazırlanan sarı-lacivertliler, Yunan ekibini kayıpsız geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi tüm detaylar haberimizde mevcut. Geçtiğimiz hafta üst üste iki mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos maçını geçerek moral depolamanın peşinde. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Panathinaikos’a konuk oluyor. 22 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon Euroleague yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Panathinaikos - Fenerbahçe maçını da beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlayacak. Zorlu mücadeleyi Türkiye'de kaçak yollar harici şifresiz izlemenin imkanı bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, EuroLeague'de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 14 Ekim Çarşamba günü CSKA Moskova’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden bir uzatma periyodu sonunda 77-78 mağlup ayrıldı. CSKA Moskova karşısında Nando De Colo 21, Jarell Eddie 18, Lorenzo Brown 16 sayı üretti. Oyuncumuz Jarell Eddie, CSKA maçındaki performansıyla (6/6 üçlük) EuroLeague tarihinde hiç şut kaçırmadan en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu. Sarı-Lacivertliler, 16 Ekim Cuma günü oynanan maçta ise Bayern Münih’e, ilk yarısını 20 sayıyla önde bitirdiği mücadelede 71-75 yenildi. Jan Vesely 25, Nando De Colo 18 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 4 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Sarı-Lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 59-65 yenerek 4’te 4 yaptı. Fenerbahçe Beko’da Edgaras Ulanovas 11, Johnny Hamilton, Danilo Barthel ve Tarık Biberovic ise 10’ar sayı üretti.