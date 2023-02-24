Panayot Paskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panayot Paskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panayot Paskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panayot Paskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panayot Paskov 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Панайот Веселов Пасков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panayot Paskov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panayot Paskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chavdar Etropole futbol takımında oynamaktadır. Chavdar Etropole takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Panayot Paskov'nin Chavdar Etropole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Panayot Paskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panayot Paskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panayot Paskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panayot Paskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Sozopol

2 Şubat 2023 yılında Chavdar

Panayot Paskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panayot Paskov şuan Chavdar Etropole takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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