Pancar Bıçakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pancar Bıçakçısı görev tanımı nedir, Pancar Bıçakçısı ne iş yapar, Pancar Bıçakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pancar Bıçakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pancar Bıçakçısı Tanımı;

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Pancar Bıçakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pancar Bıçakçısı Maaşları

Pancar Bıçakçısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Pancar Bıçakçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pancar Bıçakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.77

Meslek Adı :

Pancar Bıçakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcıla

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yıkanmış ve temizlenmiş şeker pancarını makineler yardımı ile standartlara uygun olarak makine ile ince kıyım işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pancar Bıçakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıkanmış ve temizlenmiş şeker pancarını makineler yardımı ile standartlara uygun olarak kıymak,

b) Pancar kesme makinelerindeki körelen bıçakları değiştirmek,

c) Körelerek kesim yapmayan bıçakları bilemek,

d) Makinelerdeki hareketli yerleri yağlamak, yağ seviyelerini kontrol etmek,

e) Belirli aralıklarla kıyım kalitesini kontrol etmek,

f) Eksik olan malzemeleri tespit etmek, temin edilmesini sağlamak,

g) Pancar kıyımlarında değerlerin ölçülmesinde, pancar bıçaklarının ve difüzör cinsine göre gerekli kalitede kıyım alınıp alınmadığını kontrol etmek,

h) Kıyım kalitesinin kontrolü için laboratuarlara numune vermek,

i) Periyodik olarak makinenin temizlenmesi ve bakımını yapmak,

j) Atölyenin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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