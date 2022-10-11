Pancar Boşaltma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pancar Boşaltma Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Pancar Boşaltma Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Pancar Boşaltma Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Pancar Boşaltma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pancar Boşaltma Operatörü görev tanımı nedir, Pancar Boşaltma Operatörü ne iş yapar, Pancar Boşaltma Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pancar Boşaltma Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pancar Boşaltma Operatörü Tanımı;

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Pancar Boşaltma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pancar Boşaltma Operatörü Maaşları

Pancar Boşaltma Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Pancar Boşaltma Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pancar Boşaltma Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Pancar Boşaltma Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.07

Meslek Adı :

Pancar Boşaltma Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrikaya gelen şeker pancarlarını sabit veya seyyar şeker pancarı boşaltma makineleri ile tanımlı yerlere boşaltan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pancar Boşaltma Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen araçları trarsportlara almak, araçların gerekli güvenlik önlemlerini almak

b) Trarsportlara alınan araçları güvenli bir şekilde hidrolikle uygun derecede kaldırmak,

c) Taraklar arasından dökülen atıkları boşalan araçlara geri yüklemek,

d) Pancar boşaltma makinesi ile boşaltma işlemi sırasında mümkün olduğu kadar pancar kırılmalarını ve yaralanmalarını önleyecek tedbirleri almak,

e) Araçlardaki şeker pancarlarını sabit veya seyyar boşaltma makinesi ile boşaltmak,

f) Araçlardaki pancar boşaltma işleminden sonra trarsportun eğimini düzeltmek, aracın çıkmasını sağlamak

g) Pancar boşaltma aracını durdurmak ve dökülen pancarları temizlemek,

h) Yağlanması gereken ve gres basılması gereken yerlere gres basmak,

i) Makinenin çalışmadığı saatte bütün cıvata ve somunları kontrol etmek, gevşek olanları sıkmak

j) Aracın yağ seviyesini kontrol etmek, yakıt ikmali yapmak,

k) Pancar boşaltma makinesinin kapasitesine uygun olarak çalışmayı sürdürmek,

l) Çalışma esnasında gerekli güvenlik önlemlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Pancar Boşaltma Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Pancar Boşaltma Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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