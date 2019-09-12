Pancar Söküm Makinaları Sezona Hazır

S.S. Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kılıçaslan, pancar söküm sezonunun kendileri için bugün itibariyle başlayacağını duyurdu.

Kılıçaslan; Kooperatifimiz olarak pancar söküm ve yükleme makinelerini tamir ve bakımdan geçirdik. Çiftçimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

2 tane söküm ve 3 tane yükleyici makinelerle birlikte gece-gündüz sahada olacaklarını, Şeker Fabrikası ve pancar üreticileri ile koordineli bir şekilde çalışarak sezonu en iyi şekilde kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Köksal

Kılıçaslan, "Makinelerimizin kapasiteleri itibariyle en az 10 bin dekarlık bir alanı sökmek ve 500 bin ton pancarı fabrikaya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Kılıçaslan, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü:

"Allah kısmet ederse bugün itibariyle start verecek ve sökümlere başlayacağız. 3 gün önce sökümlere başlayıp hazırlığımızı yapacağız ve pancarları yüklenecek duruma getireceğiz.

Tüm araçlarımızın bakımını yaptık. Bir takım eksik ve aksaklıkları giderdik. Hepsi faaliyete hazır. Sezona dinç bir şekilde başlayacağız. Kurumumuza, Şeker Fabrikamıza ve memleketimize hayırlı olur inşallah. Çiftçilerimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı mağdur etmeden sezonu kapatmayı hedefliyoruz.

2 tane söküm, 3 tane yükleyici makinelerimizle birlikte hedefimiz, en az 10 bin dekarlık bir alanı sökmek ve en az 500 bin ton pancarı şeker fabrikasına nakletmek. Kampanya süresince; fabrika, çiftçi ve kurumumuz kampanya süresince hep istişare içerisinde olacağız. Amacımız üyelerimize ve halkımıza daha iyi hizmet edebilmek"dedi.

Kaynak: İHA