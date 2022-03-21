Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri Tanımı;

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Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri Maaşları

Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.18

Meslek Adı :

Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekim alanlarının belirlenmesini tespit etmek,

b) Pancar bitkisinin ekiminin kontrolünü yapmak,

c) Şeker pancarı bitkisinin gelişimi ve bakımında çiftçilerin teknik bakımdan desteklenmesini sağlamak,

d) Şeker pancarı hasadının kontrolünü yapmak,

e) Şeker pancarında verim ve kalite değerlerini yükseltmek için bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve kontrolünü yapmak,

f) Yeni üretim teknikleri konularında çiftçileri bilgilendirmek,

g) Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere gerek teknik yardımı sağlayarak çalışmalara bizzat katılmak,

h) Şeker pancarının fabrika ortamında işlenme evrelerine ve şeker üretimi teknolojisi ile şeker pancarı yan ürünlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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