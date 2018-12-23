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  3. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sorgun'un Araplı Kasabası yakınlarında pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. 66 LA 476 plakalı kamyon sürücüsü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün naaşı Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Kaynak: İHA

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