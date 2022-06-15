Pandemi azaldı, İstanbul'dan uçan yolcu sayısı arttı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında 32 milyon 576 bin 9 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 16 milyon 559 bin 262 arttığı görüldü.

21 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ilk 5 ayında 21 milyon 545 bin 910 yolcu kullandı. Bu yolculardan 5 milyon 530 bin 807'si iç, 16 milyon 15 bin 103'ü ise dış hatlardan seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yıl ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 5 milyon 609 bin 578, dış hatlarda ise 5 milyon 420 bin 521 yolcu seyahat etti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 87 ARTTI

İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 5 aylık döneminde iç hatlarda 39 bin 407, dış hatlarda 111 bin 921 sefer düzenlendi. Geçen yılın ilk 5 ayında 80 bin 721 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 70 bin 607 uçuş artışı görüldü. Geçen yıla göre uçuşların yüzde 87 arttığı hesaplandı.



Yılın ilk 5 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 38 bin 758 iç, 38 bin 891 de dış hat seferi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 53 bin 194 uçuş gerçekleştirilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 24 bin 455 sefer artışı görüldü.