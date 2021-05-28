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  3. Pandemi bile durduramıyor! Monopoli, Ponte Sigorta ile güçlerini birleştirdi

Pandemi bile durduramıyor! Monopoli, Ponte Sigorta ile güçlerini birleştirdi

Monopoli Sigorta, Ponte Sigorta ile işbirliği anlaşması imzaladı. Konuya ilişkin konuşan Monopoli Sigorta Kurucu ortağı Erol Esentürk," Ponte Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz bizi ayrıca çok mutlu etti." dedi.

Pandemi bile durduramıyor! Monopoli, Ponte Sigorta ile güçlerini birleştirdi

Ekonominin can damarı sektörlerden olan sigorta sektörü, pandemi sürecinde de ivme kazandığı haliyle genişlemesini sürdürüyor. Yenilikçi vizyonu ile sektörüne değer katmayı misyon edinmiş Monopoli Sigorta’da işbirliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda  Ponte Sigorta ile işbirliği anlaşması imzalandı.

İş birliği yaptığı tüm paydaşları ile uzun yol arkadaşlığı hedeflediklerini ifade eden Monopoli Sigorta Kurucu ortağı Erol Esentürk; “Aramıza katılan her acentenin tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte sektörümüz için daha da değerli işler yapacağımıza inancımız artıyor. Bu bağlamda sektörün uzman risk yönetim danışmanlarından oluşan Ponte Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz bizi ayrıca çok mutlu etti. Birlikte güçleneceğimiz Ponte Sigorta ile sektörümüz faydasına birbirimizden öğreneceğimiz ne çok şey olduğunu bir kez daha keşfettik bu süreçte. Zaten pek yakında tüm acentelerimiz ile oluşturduğunuz bilgi ve birikim havuzumuzu bir tecrübe paylaşım ve iletişim platformu aracılığı ile tüm sektörümüzün kullanımına da açmayı hedefliyoruz.” dedi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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