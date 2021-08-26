Pandemi de İnternete erişim rekor seviyede!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre 2021 yılında hanelerin yüzde 92’sinin evden internete erişimi bulunduğu belirtildi. Oran geçen yıl yüzde 90,7 idi. İnternet erişim imkanı en yüksek olan bölge yüzde 97,1 ile İstanbul olurken, internet kullanan bireylerin oranı ise yüzde 82,6’ya yükseldi.

Pandemi ile birlikte kullanımı iyice yaygınlaşan E-devlet kullanımının oranı yüzde 58,9 olarak görüldü. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 44,3’e çıkarken, yüzde 70,7 ile en çok giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldığı belirlendi. Pandemi de yoğun ilgi gören dijital içerik satın alımı veya abone olunan dijital içerik ise yüzde 30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti olarak karşımıza çıktı.

İNTERNET KULLANAN YÜZDE 82,6 KİTLE

İnternet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 79,0'dı. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 87,7 ve kadınlarda yüzde 77,5 olduğu görüldü.

E-DEVLET KULLANIMI YÜZDE 58,9

Pandemi sürecinde özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58,9 oldu.

ONLINE ALIŞVERİŞTEKİ ARTIŞ YÜZDE 44,32

İnternet üzerinden alışverişte bulunan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken önceki yıl yüzde 36,5 idi. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 40,2 ve yüzde 32,7 olarak görülüyor.

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

PANDEMİ FİLM VE DİZİ SİTELERİNE YARAR SAĞLADI

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla 2021 yılının ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çevrimiçi hizmet yüzde 14,4 ile ulaşım hizmeti oldu.