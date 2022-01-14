Pandemi döneminde "mesafe"ye dikkat çekti, kendisi mesafeleri alt üst etti! İngiltere Başbakanı Boris Jahnson'un "erotik dans"ı sosyal medyayı salladı!

Pandemi dönemi koronavirüs pençesinde olan İngiltere, Başbakan Boris Johnson'un tedbir uyarılarını dikkate almış, bir süreliğine ülkede hayat durmuştu. COVİD-19'a ilişkin her konuşmasında "mesafe"ye dikkat çeken İngiltere Başbakanı'nın, o dönem mesafe kurallarını alt üst ettiği görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı. Bir mekanda yaklaşık 100 kişilik parti veren Jahnson'un, erotik dansı ise gündem oldu.

"EROTİK ŞOV YAPMIŞ"

Halkı eve kapatan Jahnson'un, bir bar mekanında 100 kişilik ekibiyle dans ettiği görüntülerini görenler gözlerine inanamadı. Sörüntülerden alkollü olduğu anlaşılan İngiltere Başbakanı'nın karşısındaki kadın ile dans etmesine sosyal medya kullanıcılarından, "Kadınla resmen erotik şov yapmış" yorumu geldi.