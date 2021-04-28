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  3. Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi olan 41 yaşındaki Alparslan Aslan pandemi dönemini fırsata çevirerek su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi.

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İZLEDİĞİ BELGESELDEN İLHAM ALDI

Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, "Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz. Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Pandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

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