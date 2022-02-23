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  3. "Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...

"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs anlamında pandeminin sonuna gelindiğini belirtti. Kısıtlamaların kalkması için mart ayını işaret eden Savaşçı," Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor." dedi.

"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz... 1112

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pandemide geride kalan 2 yılın ardından Omicron varyantının hızla yayılması devam ediyor. Diğer varyantlara göre aşılı kişilerde hafif seyreden hastalıktan enfekte olanların sayısı Türkiye'de 100 binli sayılardan 70-80 bine kadar gerilirken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı salgındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.