"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...
"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...
Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs anlamında pandeminin sonuna gelindiğini belirtti. Kısıtlamaların kalkması için mart ayını işaret eden Savaşçı," Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor." dedi.