"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pandemide geride kalan 2 yılın ardından Omicron varyantının hızla yayılması devam ediyor. Diğer varyantlara göre aşılı kişilerde hafif seyreden hastalıktan enfekte olanların sayısı Türkiye'de 100 binli sayılardan 70-80 bine kadar gerilirken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı salgındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.