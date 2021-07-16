Pandemi korku filmine dönüştü! Endonezya itfaiyeciler evlerden ceset topluyor

Koronavirüsün Asya'daki yeni merkez üssü Endonezya'da oldu. Pandeminin korkutucu boyutlara ulaştığı ülkede, itfaiye ekipleri evlerden ceset toplamaya başladı. Sürecin başından beri n büyük Covid-19 dalgasıyla mücadele eden Endonezya'da, itfaiyeciler evlerinde tek başına ölenleri topluyor.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 60 BİNİ BULDU

Pandemiye karşı ciddi bir mücadele veren ülkede günlük vaka sayıları neredeyse 60 bini buldu. Ülkede vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaşırken, pandemi kontrolden çıktı. Hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşandığı bilgisine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin evlerden ceset topladığı öğrenilirken, şu ana kadarki en kötü Covid salgınının yaşandığı ifade edildi.

ASYA'DA KOVİD KRİZİNİN MERKEZ ÜSSÜ OLDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bazı ülkelerde kontrolden çıktı. Öte yandan virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılmaya başlaması, pandeminin kontrol altına alınmasına engel oluyor. Şu ana kadar kayıtlara geçen 2,7 milyon vaka ve 15 Temmuz itibariyle 56.700'ü geçen günlük vaka sayısıyla Endonezya, Asya'da Covid krizinin yeni merkez üssü oldu.

Daha bulaşıcı Delta varyantı ülkeyi kasıp kavurmaya devam ederken, Endonezya'daki salgın giderek daha da kötüleşiyormuş gibi görünüyor. Mücadele için ekipler seferber olurken, itfaiye çalışanları yangınlara müdahale etmek yerine cesetleri toplamaya başladı. İtfaiyecilerin, cansız bedenleri evlerden toplayarak, toprağa verilmek üzere hazırladıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan açıklamalarda hayatını kaybedenlerin büyük kısmının tedavi edilemediğinden veya hastanelerde yer olmadığı için öldüğü düşünülüyor.

"SIKLIKLA ÖLENLERİN KOMŞULARI BİZİ ARIYOR"

Ceset toplamakla görevlendirilen bir itfaiyeci "Sıklıkla komşuları bizi arıyor ve 'şu kişi izolasyon döneminde görülmedi' diyorlar. Sonra ölmüş olduğunu anlıyorlar. Bunlar her gün gördüğümüz haller" açıklamalarında bulundu. Vakalardaki son artıştan önce günde iki ila üç cenaze ayarlaması yapıyordu. Şimdiyse bu sayı günde 24'e kadar, başa çıkabileceğinden fazlasına çıkıyor.