Pandemi sona erebilir! Pfizer/BioNTech aşısının yüzde 96 etkili olduğu belirlendi

Aşılama çalışmaları hızla devam ederken, bilim insanları araştırmalarını sürdürüyor. İngiltere'de verileri inceleyen uzmanlar BioNTech aşısı ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in geliştirdiği aşının büyük oranda koruma sağladığı ortaya çıktı.

AŞININ KORUMA ORANI ORTAYA ÇIKTI

Aşılama ile ilgili çalışmalar ve bilimler araştırmalar devam ediyor. Son yapılan çalışmalar BioNTech aşısının koruyuculuğu hakkında sevindiren veriler ortaya koydu. Birleşik Krallık ve İskoçya’da yürütülen araştırmaların sonuçları yayımlandı. Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan aşı ile birlikte AstraZeneca’nın Delta varyantına karşı da büyük oranda koruma sağladığı ortaya çıktı. Koronavirüse karşı koruma kalkanı oluşturduğu anlaşılan aşıların özellikle iki doz aşı olanlarda hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.

Araştırmalar kapsamında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığı tespit edildi. Öte yandan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıyı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı kayıtlara geçti.

İKİ DOZ AŞI YENİ MUTASYONLARDA ETKİLİ

Pandemi mücadelesinde aşılamanın etkililiği üzerinde yürütülen çalışmalarda iki doz aşı olmanın corona virüsünün yeni mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan yetkililer, normalleşme yolunda da umut verici konuştu. Aşılama sayesinde salgının sona erebileceğini ifade ettiler.

İki doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” ifadelerini kullandı.