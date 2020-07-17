Pandemi sonrası açık havada alışverişe ilgi arttı

Pandemi sürecinde 2 ay kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla yeniden kapılarını açan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5'inci yaşını kutluyor. Özgün mimari yapısıyla pandemi sürecinde ön plana çıktıklarını anlatan Venezia Mega Outlet'in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Ziyaretçi sayıları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 seviyelerine ulaştı" dedi.

Özgün mimari yapısıyla dikkat çeken Venezia Mega Outlet, bu yıl 5'inci yaşını kutluyor. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, dünya çapında markaların yanı sıra büyük yerli moda markalarına ev sahipliği yaptıkları Venezia Mega Outlet'de, 5 yıl içinde hem İstanbulluların hem de yabancı turistlerin alışveriş için yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında gelmeyi başardıklarını söyledi. "Açıldığımız günden bugüne Türkiye'nin en önde gelen konsept alışveriş merkezlerinden biri olduk" diyen Isıgöllü, "Venedik temamız ve açık havalı konseptimizle ayrıştığımız İstanbul'da yılın 365 günü indirimli alışveriş imkânı sunuyor, zengin marka karmamızla outlet alışverişi ziyaretçilerimiz için fırsata çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİMARİMİZ PANDEMİ SÜRECİNDE ÖN PLANA ÇIKTI"

Pandemi sürecinde 2 ay kadar kapalı kalmalarının ardından, tüm tedbirleri alarak kapılarını 11 Mayıs'ta "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla açtıklarını hatırlatan Isıgöllü, "AVM içinde su kanallarında gondollarla gezmeye ve açık havada alışveriş yapmaya imkan veren Venedik konseptimiz, pandemi ile birlikte çok daha ön plana çıkmaya başladı. İklimlendirme yapma ihtiyacımızın olmadığı açık AVM'mizde, temiz havada cadde konseptinde alışveriş konforu sağlıyoruz" diye konuştu. Ziyaretçi sayılarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 seviyelerine ulaştığını belirten Isıgöllü, günden güne artan mağaza cirolarının yüzleri güldürmeye başladığını ve kısa süre içerisinde pandemi dönemindeki ciro kayıplarının telafi edilmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: DHA