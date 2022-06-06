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  3. Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının İstanbul’daki ilk hac kafilesi yola çıktı. Uzun yıllar kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı.

2022 Hac dönemi için 6 Haziran’da kutsal topraklara başlayan yolculuk ilk hacı adaylarının uğurlanma töreniyle başladı. Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaları için Üsküdar Belediyesi tarafından Harem’de uğurlama töreni düzenlendi.

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

"HAC BİR EĞİTİMDİR"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam’ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac. En büyük vuslat ve en büyük heyecandır hac. Sizlere baktığımda bunu apaçık bir şekilde görüyorum. Şuan da yaşadığınız duyguları izah etmem imkansız. Hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetidir. Her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir hac ibadeti. Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam’ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac" diye konuştu.

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

"TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Hacı uğurlama merasimini icra ediyoruz. Yarın hepimiz çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza hep bu günü, bu anımızı anlatacağız. Bir kadim Osmanlı geleneği, Müslüman geleneği olan Hacı uğurlama merasimine Harem’de şahitlik ettik diye büyük bir iftiharla anlatacağız. Büyük tarihi günlerden birisini bugün birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

"BU DUYGUNUN TARİFİ YOK"

Göz yaşlarına boğulan hacı adayı Ragıf Doğan, "2009 yılında yazıldım, 2020 yılında çıktı tam 11 sene sonra. Pandemiden dolayı gidemedik. Allah herkese nasip etsin. Allah, oraya gidip oradan faydalanmayı ve geriye dönmeyi nasip etsin. Bu duygunun tarifi yok 3 gündür yatmıyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

Pandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!

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