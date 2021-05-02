Pandemi sonrasında yaşlı ve sağlık turizminde canlanma bekleniyor

Pandemi sürecinin olumsuz etkileri en çok turizm sektörünü etkiledi. Alanda büyük kayıplara neden olan pandemi sonrasında turizm alanında toparlanma bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Kahveci, pandemiden sonra özellikle yaşlı turizminde artış beklendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE GELİŞMİŞ POTANSİYELİ İLE YAŞLI TURİSTLERİ ÇEKECEK"

Yaşlı turizminde beklenen artış ise sağlık alanına bağlandı. Ülkemizde sağlık turizminin gelişmiş olması ve ayrıca kaplıca kültürü yaşlı turistleri Türkiye'ye çekecek. Pandemi sonrasında insanların ilk ve en önemli önceliği sağlık haline geldi. Hal böyle olunca da sağlık turizminde önde gelen ülkeler pandemi sonrasında canlanma yaşayacak.

Hüseyin Kahveci, pandemi sonrasında ortaya çıkacak olan yaşlı ve sağlık turizmi için uyarılarda bulundu. Ülkenin sağlık turizmi açısından sahip olduğu geniş potansiyele değinen Kahveci, şimdiden gerekli yatırım ve reklamlarla planlamalar yapılması gerektiğini vurguladı. Gelişmiş ülkelerde yaşlılara yönelik kaliteli bakım için önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Kahveci, nitelikli personel sayısının arttırılması gerektiğini ifade etti.

"2050 YAŞLI NÜFUS 2 MİLYARA ULAŞACAK"

Dünyada yaşlı nüfus oranlarının arttığına dikkat çeken Kahveci Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050'de dünyada yaşlı nüfusun 2 milyara ulaşacağını belirtti. Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak bu yaş grubuna yönelik hizmet dallarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Özellikle pandemi ile artan sağlık bilinci sonrasında yaşlı bakım, termal, medikal ve hatta hemşirelik hizmeti büyük önem kazanacak.