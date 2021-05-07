Pandemi süreç devam ediyor ne demek? E-devlet Pandemi süreç devam ediyor nedir, ne anlama gelir? soruları şu sırlalar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK? E- DEVLET PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

E-devlet sisteminden yardım başvurusunu sorgulamak için giren vatandaşlar, sistemde ''Pandemi süreç devam ediyor'' ibaresiyle karşılaştı. Bu yazının anlamı ise yapılan yapılan başvurunun yoğunluk nedeniyle başvurunun sıraya alındığı ve değerlendirme sürecinde olduğu anlamına gelmektedir. Eğer süreç çok uzun sürerse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aranarak bilgi alınabilir.

YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

1100 TL NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

1100 TL YARDIM KİMLERE VERİLMEYECEK?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.